Том Хэнкс вылечился от коронавируса и теперь из дома ведет популярное американское шоу

13.04.2020, 18:18, Разное

Том Хэнкс стал ведущим первого дистанционного выпуска Sunday Night Live. Шоу вернулось в эфир после четырехнедельного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Классно быть здесь, но одновременно и странно: вести “Субботним вечером в прямом эфире” из дома. Сейчас вообще довольно странные времена, чтобы стараться быть смешным. Но стараться быть смешным – фишка SNL. Так что мы подумали: какого черта, давайте попробуем!

Этот выпуск будет особенным, так как он снят актерами шоу в их домах, ведь все сейчас находятся на карантине. И субботы больше не существует! Теперь есть только сегодня,

– говорит в подводке к выпуску Том.

В монологе Том Хэнкс не забыл посмеяться по поводу того, что за пределами США для измерения температуры используют градус Цельсия. Он был очень удивлен, когда сказали, что температура его тела 36 градусов и это хорошо, а когда она была 38 градусов, это уже плохо.

Именно так говорят о женщинах в Голливуде!

– пошутил Том. Он также попросил фанатов не беспокоиться по поводу его обритой головы – того требовала роль, а сейчас такая стрижка экономит время на мытье головы.

Под конец монолога Хэнкс поблагодарил работников здравоохранения, сотрудников служб доставки и супермаркетов, “людей, которые выходят из дома ради нас, женщин и мужчин, которые помогают этой стране выжить”. Том призвал зрителей беречь себя и оставаться дома, ведь это вклад в наше общее будущее.

Напомним, Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон оказались первыми знаменитостями, которым диагностировали COVID-19. В этот момент они находились в Австралии на съемках нового фильма, где и были госпитализированы в местную больницу. Как отмечают Том и Рита, у них болезнь протекала в легкой форме: были лихорадка, ломота в теле и насморк. Вскоре после выздоровления они вернулись в США и сообщили, что окончательно излечились от коронавируса.

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Публикация от Tom Hanks (@tomhanks)12 Мар 2020 в 7:08 PDT