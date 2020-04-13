 

Препарат от коронавируса создали в России

13.04.2020, 18:16, Новости дня

В РФ создан препарат от коронавирусной инфекции, через 10-12 дней начнутся его клинические испытания, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний», – сообщил глава Минздрава на совещании с президентом Владимиром Путиным, его слова приводятся на сайте Кремля.

Министр отметил, что в понедельник, 13 апреля, разработчики внесут пакет документов.

«В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где-то не позднее, чем через 10-12 суток, этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания», – сказал Мурашко.

Ранее Минздрав расширил с шести до девяти список возможных к назначению лекарственных средств для лечения коронавируса у взрослых.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / РФС не нашел дискриминации в посте Дзюбы про обезьянок

23.03 / Продукты, лекарства, деньги: в Москве вводятся меры помощи пожилым и больным людям

19.02 / Растительные средства для похудения не избавляют от лишнего веса

08.03 / Эксперты связали нарушения предсказательной способности мозга с аутизмом

28.03 / Россия полностью закрывает границы

31.03 / В Зеленогорске произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме

28.03 / В Челябинской области придумали, как в период карантина заработать на пенсионерах

27.03 / «Альянс врачей» продолжил распространять фейки

06.02 / Котюжинская: Власти ничего не осталось, кроме как запрещать, блокировать, создавать проблемы СМИ, блогерам, всем, у кого есть аудитория в соцсетях

13.04 / Министр энергетики Саудовской Аравии рассказал об эффективном объеме сокращения добычи нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска