Генпрокуратура взяла на контроль проверку по массовому заражению коронавирусом в Уфе

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13.04.2020, 18:16, Новости дня

Генпрокуратура взяла на контроль ход проверки по массовому заражению коронавирусной инфекцией в республиканской больнице Уфы, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с размещением в средствах массовой информации сведений о массовом заражении COVID-19 в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница имени Г.Г. Куватова», Генеральной прокуратурой Российской Федерации контролируется ход проверки, проводимой прокуратурой Республики Башкортостан», – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры России.

Прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер.

По результатам проверки будет решаться вопрос об устранении нарушений и привлечению виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что больницу в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения COVID-19 у пяти врачей. Позже Роспотребнадзор начал в больнице расследование. Кроме того, следователи начали проверку больницы.

На сегодняшний день коронавирус подтвердился у 52 пациентов больницы в Уфе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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