Генетик Павел Волчков заявил, что коронавирус COVID-19 войдёт в историю

13.04.2020, 18:09, Разное

Российский генетик Павел Волчков в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что коронавирус COVID-19, спровоцировавший пандемию, войдёт в историю. Эксперт опирается на несколько факторов, одним из которых является то, что данный вирус ранее был неизвестен науке.

Павел Волчков считает, что объяснение настолько глобального распространения COVID-19 в разных странах мира скрыто в длительности инкубационного периода. У носителя коронавируса до двух недель могут не проявляться симптомы, а потому он заражает окружающих, что в свою очередь влияет на скорость распространения. По мнению генетика, наиболее действенным методом борьбы с пандемией может стать повсеместное введение жёсткого карантина, как это практиковалось в Поднебесной, а «мягкие меры» в этом отношении менее эффективны.

Также специалист высказал мнение, что коронавирус COVID-19, несомненно, займёт своё место в истории. В первую очередь это произойдёт в следствие того, что вирус новый и неизученный. Во-вторых, из-за его влияния на иммунную систему человека, для которой он тоже является новым, поэтому может вызывать осложнения и тяжёлое течение у инфицированных.