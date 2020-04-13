Иосиф Пригожин рассказал о своей недвижимости в Швейцарии и ОАЭ

13.04.2020, 18:09, Разное

Недавно музыкальный продюсер Иосиф Пригожин стал гостем телепередачи “Звезды сошлись”, в которой пояснил о некоторых фактах своей личной жизни. В частности, знаменитость упомянул, что владеет домами за рубежом: в Швейцарии и ОАЭ.

Иосиф Пригожин, который в настоящее время вместе со своей возлюбленной, певицей Валерией, находится на самоизоляции, признался в беседе с журналистами, что в последнее время понял: деньги не являются для человека приоритетом. Более того, необходимость социального дистанцирования дала повод подвергнуть пересмотру свои расходы и приобретать лишь необходимые вещи. Также он отметил, что недвижимость за границей сейчас покупать нет смысла, поскольку пандемия коронавируса ставит под сомнение скорое посещение других стран. Впрочем, как показала практика, приобретение дома на родине может стать более дорогим вложением, чем покупка недвижимости за границей.

Свой тезис Пригожин обосновал личным примером. Так, купленный еще в 2005 году дом на территории Швейцарии стоил ему дешевле, чем если бы он предпочел аналогичный на Рублёвке. Сейчас же покупка или съем недвижимости в Подмосковье является и вовсе очень дорогим мероприятием. Что же касается жилья в Объединенных Арабских Эмиратах, которое тоже есть в собственности продюсера, то его приобретение окупилось уже давно, так как уже почти десятилетие там отдыхает вся семья.

Напоследок знаменитость отметил, что многим людям зачастую не присущи размышления о будущем. Однако сейчас такие мысли становятся все злободневнее. К слову, Пригожин упомянул, что думая о себе, он не забывает и свою мать, также находящуюся на самоизоляции – она обеспечена продуктами и всем необходимым.