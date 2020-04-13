Apple планирует оснастить Watch Series 6 функцией предсказывания панических атак

13.04.2020, 18:09, Разное

Корпорация Apple планирует оснастить будущие «интеллектуальные» часы функциями отслеживания психического здоровья пользователей, включая возможность предсказывания панических атак. Такие характеристики могут появиться уже у Watch Series 6 или в более поздних моделях.

Согласно источникам, специалисты Apple работают над тем, чтобы смарт-часы и мобильное приложение Health получили полный набор средств для поддержания здоровья пользователя – как физического, так и психического. Пока же Watch оснащены датчиками ЭКГ, которые не в силах мониторить ментальное состояние человека. Как ожидается, ситуация в корне поменяется, если «умный» аксессуар получит сенсоры для отслеживания параметров своего владельца, связанных с его психическим здоровьем. Речь идёт о том, чтобы оснастить Apple Watch Series 6 датчиком отслеживания уровня кислорода в крови, и эта информация будет использоваться системой для определения тревожности или стресса.

Помимо этого, «интеллектуальные» часы смогут в автоматическом режиме выявлять паническую атаку, но данную функцию, скорее всего, смогут реализовать в гаджете лишь на протяжении двух лет. Вообще разработчики смарт-часов от Apple нацелены на то, чтобы «научить» девайсы предсказывать панические атаки, заранее предупреждая об этом пользователей и предлагая меры для помощи.

Ранее сообщалось о том, что новые устройства от «яблочной» корпорации смогут заряжаться друг от друга.