 

Нафтогаз признался в паразитировании на транзите российского газа

13.04.2020, 18:08, Новости дня

Россия потратила на транзит газа с начала действия контракта с Нафтогазом в декабре 2019 года 684 млн долларов, при этом украинская компания по сути просто паразитирует на транспортировке топлива, сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины».

«684 млн долларов, включая предоплату за апрель», – сказал он в интервью OilPoint, подчеркнув, что все выплаты идут «тютелька в тютельку».

«Причем если раньше мы работали по факту, то теперь работаем по предоплате», – сказал он.

По словам Витренко, для Нафтогаза транзит – основной источник дохода, так как вся остальная деятельность «либо прямо убыточная, либо недостаточно прибыльная».

«Фактически Нафтогаз просто паразитирует на транзите. Соответственно, транзит является для Нафтогаза очень важным», – сообщил он.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готова к полному прекращению транзита российского газа.



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