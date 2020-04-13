Китайские медэксперты посетили с рабочим визитом три медучреждения в Москве

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13.04.2020, 18:08, Новости дня

Группа китайских экспертов, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с COVID-19, посетила уже три больницы в Москве, включая больницу в Коммунарке и строящийся инфекционный центр в Новой Москве, сообщил член делегации экспертов, руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Ван Кайли.

«(Группа экспертов) работает по установленному московскими властями порядку, мы уже посетили три медицинских учреждения, а также провели обсуждение и обмен мнениями с российскими специалистами», – передает РИА «Новости» слова Ван Кайли.

Так, китайские эксперты посетили больницу в Коммунарке, городскую клиническую больницу №15 имени Филатова и строящийся с использованием быстровозводимых конструкций новый инфекционный корпус в поселении Вороновское.

«В ближайшие несколько дней, может быть, посетим еще несколько больниц и медицинских учреждений», – отметил он.

Ван Кайли добавил, что всего группа состоит из 10 экспертов.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Китай направил в Россию медицинских экспертов для помощи в борьбе с коронавирусом. Именно в Китае началась вспышка COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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