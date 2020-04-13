Клинических симптомов не оказалось у 40% новых пациентов с коронавирусом в России

13.04.2020, 18:08, Новости дня

У 1040 из 2558 новых пациентов с коронавирусом нет клинических симптомов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Но я хочу отметить, что за вчерашний день из общего количества заболевших (2 тыс. 558 человек) 1 тыс. 40 – это люди без клиники, это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов как контактных. Часть из них – это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных», – приводятся ее слова на сайте Кремля.

Она отметила, что в структуре выявленных случаев в 22% речь идет о внебольничных пневмониях, в 25% – об ОРВИ, и в 40% клинических проявлений нет.

«Этот процент растет, начиная с начала этого месяца, от 12–15% и сегодня до 40%. Это большая работа по контролю каждого заболевшего и выявлению его контактов. Из этих контактных, из того, что мы видим уже на протяжении месяца, в пневмонии потом превращаются не больше 5%, часть из них совсем не заболевают», – сказала Попова.

По ее словам, есть несколько небольших очагов в Московской области, где наблюдается рост внебольничных пневмоний.

«Мы увеличили количество тестирований по Московской области максимально от того возможного объема, который мы делаем», – сказала она.

Попова добавила, что в Роспотребнадзоре готовились к появлению большого количества очагов.

«И это происходит сегодня – у нас высокий удельный вес и заболевших, и контактных именно по очагам. Очагам не только единичным, где это в семье, и мы смотрим круг по семье, но и в организованных коллективах. Сегодня у нас из 74 очагов 55% – это очаги в лечебных учреждениях, к сожалению. Но здесь мы тоже активно работаем с тем, чтобы не нарушить и работу лечебных учреждений, и вместе с тем обеспечить безопасность», – сказала глава ведомства.

По ее словам, что некоторое время будет рост числа «выявлений и заболеваний». В Роспотребнадзоре надеются, что это будет происходить не больше недели.

«Но наша главная задача – чтобы основная часть этих выявлений была активной. Для этого мы наращиваем тестирование, и сегодня это показатель от 80 до 90 тыс. в сутки. И я бы хотела отметить, что сегодня мы вовлекли в этот процесс большое количество и лабораторий здравоохранения, их 236, и лабораторий коммерческих, их зарегистрировано больше 70, работают пока не все, и наших лабораторий – 104», – сообщила она.

По ее словам, лаборатории Роспотребнадзора дают верный результат в 98%, лаборатории Минздрава в Москве – более 80% достоверных результатов.

«У нас есть первые результаты иммуноферментного анализа обследования врачей в одной из больниц Москвы, медицинских работников. Здесь или к сожалению, или к счастью, могу сказать, что только 7% из них имеют иммунитет. С одной стороны, это говорит о том, что эти люди очень качественно исполняют все наши требования, а с другой стороны, что только 7% защищены», – сообщила Попова.

Она также рассказала, что высокие уровни заболеваемости были зарегистрированы в Республике Коми, в Мурманской области, в Санкт-Петербурге.

«Но во всех трех этих субъектах у нас идет очаговая заболеваемость. И мы работаем, ограничивая границы, закрывая этот очаг, чтобы не дать выплеснуться в субъект. И хочу сказать, что ни в Мурманской области, ни в Республике Коми, ни сегодня это Брянская область, сегодня еще присоединилась Смоленская область, мы не видим изменений в заболеваемости пневмониями и острыми респираторными вирусными инфекциями. Это косвенный показатель того, что мы держим границы очага и не даем ему выплеснуться в популяцию», – сказала она.

Попова также сообщила, что в Москве запустят тестирование на антитела к коронавирусу.

За последние сутки в РФ подтверждено 2 тыс. 558 случаев коронавирусной инфекции в 62 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.