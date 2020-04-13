Следком РФ предъявил обвинение Джемилеву

13.04.2020, 18:06, Новости дня

Российские оккупанты выдвинули лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву обвинение в в незаконном пересечении границы РФ, небрежном хранении огнестрельного оружия, которое повлекло тяжкие последствия, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Как сообщило 13 апреля “управление Следственного комитета России” в аннексированном Крыму, 3 мая 2014 года “Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу России в пункте пропуска “Армянск”, однако дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Крыма были пресечены сотрудниками силовых подразделений”.

Второй и третий пункт обвинений касается дела сына Джемилева Хайсера. Он был задержан в Крыму в мае 2013 года, после того как в Бахчисарае смертельно ранил из карабина охранника Февзи Эдемова. Оружие хранилось в сейфе Джемилева-старшего, о местонахождении ключа знал его сын, заявили в “управлении Следкома”.

Как сказал проекту “Крым.Реалии” адвокат Николай Полозов, представляющий интересы лидера крымскотатарского народа, в деле Джемилева и главы Меджлиса Рефата Чубарова, которого в РФ подозревают в организации массовых беспорядков в Симферополе, фигурирует один и тот же следователь – Магомед Магомедов.

3 мая 2014 года Мустафу Джемилева не пустили в Крым, заявив о запрете на въезд на полуостров на пять лет. Тысячи крымских татар в ответ пришли к контрольно-пропускному пункту под Армянском, чтобы заблокировать трассу, ведущую к полуострову. Тогдашний “прокурор Крыма” Наталья Поклонская обвинила крымских татар в “незаконных публичных акциях экстремистского характера”.

После оккупации полуострова Россией Хайсер Джемилев был вывезен за пределы Крыма. 10 июня 2015 года Краснодарский краевой суд РФ приговорил Джемилева-младшего к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, засчитав двухлетнее пребывание под стражей в счет отбывания наказания, позже Верховный суд РФ сократил ему наказание до трех с половиной лет колонии. Срок заключения истек 25 ноября 2016 года, в тот же день сын политика вернулся в Украину.

В интервью Дмитрию Гордону в 2017 году Мустафа Джемилев говорил, что ему через посредника намекали на возможность освободить сына в случае согласия на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.