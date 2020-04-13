В Китае запретили публиковать исследования о происхождении коронавируса без предварительной цензуры

13.04.2020, 18:06, Новости дня

Китай наложил ограничения на публикацию научных исследований о происхождении коронавируса. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на уведомления, которые были опубликованы на сайте двух китайских университетов, но удалены впоследствии.

Теперь все научные статьи о COVID-19 должны направляться на проверку перед публикацией.

Медицинский эксперт в Гонконге, который сотрудничал с исследователями в материковой части Китая, заявил CNN, что еще в феврале научные работы не подвергались таким проверкам.

Телеканал полагает, что новые ограничения вызваны тем, что некоторые исследования о происхождении коронавируса поставили под сомнение официальную позицию китайского правительства о дате начала вспышки. В частности, речь идет о первых случаях заболевания в Уханье и передаче от человека к человеку.

Китайский ученый на условиях анонимности предположил, что решение правительства будет препятствовать проведению важных исследований. Он полагает, что официальный Пекин, возможно, намерен представить коронавирус как инфекцию, завезенную в Китай из-за границы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. При этом в марте СМИ писали, что первые случаи коронавируса в стране были зарегистрированы еще в середине ноября 2019-го, а не в конце декабря, когда об этом объявили власти Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 13 апреля коронавирусом заразились 1,87 млн человек, 116 тыс. скончались, 440 тыс. выздоровели.