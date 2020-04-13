Нельзя исходить из того, что российские дипломаты ходят в лаптях – постпред Украины в ООН

13.04.2020, 18:06, Новости дня

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что недооценивать российскую дипломатию не стоит. Об этом он сказал в интервью агентству “РБК-Украина”.

“Я не устаю повторять, что российская дипломатия – очень мощная. Другой вопрос – они нам чужды идеологически, как и нашим партнерам в Европе, Северной Америке, Австралии. Но мы не можем в нашей работе исходить из того, что российские дипломаты ходят в лаптях”, – отметил Кислица.

Постпред Украины при ООН добавил, что Россия является постоянным членом Совбеза, “поэтому от РФ, хочешь не хочешь, будет зависеть решение многих вопросов”.

Дипломат добавил, что “смотреть на мир только через призму украинского вопроса” нельзя.

“На членах Совбеза лежит уставная ответственность за глобальные вопросы: и это не только агрессия Россия против Украины, а и конфликт в Сирии, где погибли сотни тысяч людей, конфликт в Йемене, ядерное нераспространение. Россияне большие мастера многоходовок, они могут не иметь изысканности в своих действиях, они часто действуют кондово и в заявлениях, и в дипломатических шагах. Но они мастера закулисной, тайной дипломатии”, – подчеркнул Кислица.

В качестве примера он привел российский проект резолюции, предлагавший снятие международных санкций в связи с пандемией коронавируса.

“Вопрос санкций имеет очень широкий электорат в ООН, в частности на Генассамблее. Поэтому у РФ получается, к сожалению, заработать себе определенные баллы среди стран, которые выступают против односторонних санкций как таковых. Надеяться, что Россия получила отпор и остановилась, когда Украиной и ее партнерами была заблокирована российская резолюция о санкциях, не стоит”, – заявил украинский дипломат.

2 апреля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности по борьбе с COVID-19. Инициаторами выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами стали 188 государств, в том числе Украина.

В альтернативном проекте резолюции от России также говорилось о необходимости солидарности, но предлагалось положение об отмене международных санкций. Российский проект получил поддержку четырех стран (Центральноафриканской Республики, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы), однако страны Европейского союза, Великобритания, США и Украина заблокировали проект российского документа. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский проект декларации является манипулятивным.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 13 апреля коронавирусом заразились 1,87 млн человек, 116 тыс. скончались, 440 тыс. выздоровели.