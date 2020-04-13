Министр энергетики Саудовской Аравии рассказал об эффективном объеме сокращения добычи нефти

13.04.2020, 18:05, Новости дня

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что эффективное сокращение мировых поставок нефти составит около 19,5 млн. Баррелей в день с учетом пакта о сокращении, согласованного ОПЕК +, обязательств других стран G20 и закупок нефти в запасы, передает Reuters.

Принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд сообщил журналистам на телефонной конференции, что страны G20 вне альянса ОПЕК+ обязались сократить добычу нефти на 3,7 млн баррелей в день, в то время как закупки нефти в запасы были отмечены на уровне 200 млн баррелей в течение следующих нескольких месяцев, согласно Международному энергетическому агентству (МЭА).

Принц Абдель Азиз заявил, что королевство может сократить добычу нефти ниже своей текущей квоты в 8,5 миллиона баррелей в день, если будет отмечаться такое требование на рынке и если сокращения будут проводиться совместно с другими на пропорциональной основе.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия несколько раз откладывала публикацию майских цен на нефть Saudi Aramco, а потом объявила о том, что увеличивает скидки.

Прежде всего это касается поставок на рынок Азии, где для нефти Arab Super Light цена установлена на 5,5 доллара ниже апрельских цен. Для Северной Европы цены останутся прежними.

В свою очередь министр энергетики Норвегии, крупнейшего производителя нефти в Западной Европе, заявила, что страна объявит о своем решении о сокращении добычи в ближайшее время.