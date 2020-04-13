Глава Минэнерго Новак объяснил, с чем связан запрет на ввоз импортного бензина

13.04.2020, 18:05, Новости дня

Продажи бензина и дизельного топлива на АЗС РФ из-за пандемии коронавируса COVID-2019 снизились на 30%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия".

"За период карантина реализация нефтепродуктов в стране сократилась практически на 30-50%". Люди стали меньше пользоваться автомобилями, сидят дома", — пояснил глава Минэнерго.

Он добавил, что такая ситуация наблюдается во многих странах мира. Спрос на нефть в мире упал на 15-20%.

Новак напомнил, что сделка ОПЕК+ в 2016 году проходила в условиях растущего спроса: "Перепроизводство нефти на рынке было 2 миллиона баррелей в сутки. Сегодня — 20 миллионов баррелей. Это в 10 раз больше, чем три года назад", — добавил он.

По его словам, страны ОПЕК+ и другие выступили за необходимость регулируемого сокращения добычи нефти для восстановления баланса и прохождения пика снижения спроса.

Также министр энергетики заявил, что в правительстве намерены временно ограничить импорт дешевого бензина в Россию сроком на полгода. Эта мера предлагается как антикризисная.

"И это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная. Но многие страны прибегают к такому решению", — подчеркнул Новак.

По мнению Александра Новака, соответствующее решение позволит сохранить российскую нефтеперерабатывающую отрасль и рабочие места на предприятиях.

Глава Минэнерго спрогнозировал, что рост цен на топливо в РФ до конца 2020 года будет не выше инфляции. Он напомнил, что за прошлый год цены на бензин в стране в среднем выросли на 2%, на дизельное топливо — остались примерно на таком же уровне, ниже уровня инфляции.

"Я уверен, что в этом году будут темпы роста не выше уровня инфляции, а может быть и сохранятся на текущем уровне", — сказал он.

Министр также считает, что газопровод "Северный поток-2" будет полностью реализован. По словам Новака, в проект было вложено огромное количество средств.

"Осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта", — отметил глава Минэнерго.

Он добавил, что "Северный поток-2" является коммерческим проектом, которые реализуют сразу несколько мировых компаний.