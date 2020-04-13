 

Вывезенные из Японии калужане поблагодарили губернатора за помощь

13.04.2020, 18:05, Новости дня

Застрявшие в Японии в разгар пандемии коронавируса калужане вернулись на родину. На двух машинах туристов доставили из аэропорта Шереметьево в людиновский обсерватор, передает ГТРК "Калуга".

В числе прибывших — беременная женщина, ребенок и пожилая женщина. Всех путешественников разместили в палатах, за их состоянием ведут наблюдение специалисты. После 14-дневного карантина они смогут возвратиться домой к своим родным.

Прилетевшие выразили свою благодарность губернатору Калужской области Владиславу Шапше, который лично сделал все возможное для возвращения людей и не бросил их в критической ситуации.

"Могу понять калужан, которые критиковали наших земляков за то, что во время пандемии они отправились за рубеж, но мы не бросаем своих. Люди попросили помощи, и с нашей стороны было оказано содействие в их возвращении на Родину", — написал на своей странице в социальной сети глава Калужской области.

Также сообщается, что четверо жителей региона с коронавирусом сейчас находятся в отделении реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. В общей сложности в области диагноз COVID-19 подтвержден у 34 пациентов. 21 человек находится на обсервации в Людинове. По-прежнему на домашней изоляции остаются 1442 человека.

Текст:

ГТРК "Калуга"



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