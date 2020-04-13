Риск инсульта снизится, если перейти на ЗОЖ в среднем возрасте

13.04.2020, 17:55, Разное

Изменение образа жизни даже в зрелом возрасте продлевает жизнь. Количество исследований, которые подтверждают это, растет с каждым годом. Новая научная работа, опубликованная в журнале Stroke, показала, что у женщин, которые в возрасте старше 50 лет становятся активнее, нормализуют диету и бросают курить, снижается риск развития инсульта.

Ученые напоминают, что у женщин инсульты развиваются чаще, чем у мужчин, прогноз болезни у них хуже. Средний возраст первого инсульта для женщин – 75 лет. Авторы нового исследования хотели проверить, помогут ли изменения образа жизни в среднем возрасте снизить заболеваемость женщин.

«Мы обнаружили, что у перехода к здоровому образу жизни в возрасте 50-60 лет есть потенциал в профилактике инсульта», – говорит профессор Бернард Лаун (Bernard Lown), профессор школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана, автор нового исследования.

Ученые проанализировали данные крупного «Исследования здоровья медсестер», в котором приняли участие около 60 тысяч женщин. Участницы включались в исследование, когда им было в среднем 52 года, ученые наблюдали за ними около 26 лет.

Авторы исследования фокусировались на влиянии отказа от курения, физических упражнений (не менее 30 минут в день), постепенном снижении массы тела и нормализации диеты. Под улучшением диеты ученые подразумевали включение в нее большего количества рыбы, орехов, цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей, а также уменьшение количества красного и переработанного мяса и алкоголя.

У женщин, которые параллельно бросили курить, начали заниматься физкультурой и похудели, риск всех видов инсульта снизился на 25%, ишемического инсульта – на 36%. Оптимизация диеты снижала общий риск инсульта на 23%.

Ученые предполагают, что их новые данные можно распространять и на мужчин.