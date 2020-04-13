Иосиф Пригожин поражен видом Валерии сзади во время съемки для «подушечного» челленджа

13.04.2020, 17:53, Разное

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поражен видом своей жены Валерии сзади во время съемки для «подушечного» челленджа. Соответствующий снимок появился в Instagram-аккаунте эстрадной певицы.

51-летняя исполнительница присоединилась к коллегам, решившим развлечь поклонников забавной акцией. Для челленджа Валерия выбрала серебристо-сиреневую подушку, которую прикрепила к своей талии ремнем, и сфотографировалась напротив зеркала. Супруга Иосифа Пригожина написала, что ждет, когда зануды скажут, мол взрослая, вроде, женщина, и она туда же. Однако певица считает, что во время самоизоляции можно поднимать себе и своим близким настроение любыми способами. «Один взгляд мужа, говорящего в момент моей съёмки по телефону, чего стоит – он вообще ничего не понял, почему я так и оделась и почему у меня такой вид сзади» – добавила знаменитость.

Отметим, что поклонники восхитились фото Валерии, написав, что даже в таком наряде она выглядит роскошно. Оказалось, что многие Instagram-пользователи тоже поддержали «подушечный» челлендж и ждут новых акций для поднятия настроения.