 

Ученые: Новый коронавирус может проникать в иммунные клетки подобно ВИЧ

13.04.2020, 17:53, Разное

Ученые считают, что новый коронавирус вторгается в иммунные клетки подобно ВИЧ. Но, как оказалось, множиться он в них не может.
Специалисты Лу Лу и Джанг Шибо провели опыт, где соединили разведенные лабораторно линии T-лимфоцитов и коронавирус Sars-Cov-2. T-лимфоциты важны для устранения болезнетворных организмов, убивая зараженную клетку с самим вирусом. Эксперты поняли, что сами T- клетки оказались жертвами последнего коронавируса. Похожий опыт был проведен и с иным Sars, который в 2003 году вызвал всплеск респираторного синдрома. Опыт продемонстрировал, что вирус не может попадать в T-лимфоциты.

Они нашли у нового коронавируса структуру белка, провоцирующую его попадание в T-клетки. Этого строения не имеется у Sars, но существует похожая структура у вирусов, вызывающих СПИД и лихорадку Эбола.

Имеется разница между Sars-Cov-2 и ВИЧ, который после проникновения в клетку создает свои копии, чтобы заражать остальные клетки. В новом же коронавирусе после попадания в клетки не росло количество копий. Эксперты считают, что вирус умирает с клеткой после вторжения в нее.



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