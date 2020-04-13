 

Защита Арашуковых решила добиваться суда присяжных

13.04.2020, 17:48, Новости дня

Защита экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля решила подать ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, сообщил адвокат Владимир Постанюк.

«Когда закончится предварительное следствие, мы заявим ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей», – сказал представитель защиты РИА «Новости».

Постанюк заявил, что в окончательном обвинительном заключении Раулю Арашукову добавлена статья «Убийство», это дает право рассматривать дело с участием присяжных.

Напомним, на прошлой неделе экс-сенатору Рауфу Арашукову предъявили новые обвинения, в их числе – превышение должностных полномочий и заведомо ложный донос.

Бизнесмену Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесии Фрале Шебзухова, в причастности к которому обвинен и его сын.



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