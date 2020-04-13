Умер первый моряк с коронавирусом с авианосца «Теодор Рузвельт»

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13.04.2020, 17:48, Новости дня

Член команды американского авианосца «Теодор Рузвельт» умер от вызванных коронавирусом осложнений, сообщают ВМС США.

«Приписанный к «Теодору Рузвельту» матрос, которого доставили в отделение интенсивной терапии госпиталя ВМС США на Гуаме 9 апреля, скончался от связанных с COVID осложнений 13 апреля», – говорится в сообщении на сайте ВМС, передает РИА «Новости».

Как сообщают специалисты, положительный анализ на коронавирус у военнослужащего был получен 30 марта, после чего его сняли с борта и поместили в карантин. По состоянию на 12 апреля тесты на наличие коронавируса сдали 92% личного состава на авианосце. Всего получено 585 положительных результатов, 3724 отрицательных. На берег переведено 3967 человек.

Авианосец в настоящее время находится на военной базе «Гуам», однако, как заверило командование, остается в строю, несмотря на обнаружение коронавируса.

Напомним, глава ВМС США Томас Модли подал в отставку после скандала, связанного со вспышкой коронавируса на авианосце «Теодор Рузвельт».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Самым слабым звеном оказались военно-морские силы, в том числе авианосцы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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