Жителей Ухани выпустили на улицы, но контролируют с помощью высоких технологий

13.04.2020, 17:42, Новости дня

Более двух месяцев город Ухань был закрыт на карантин, теперь жители снова могут выйти на прогулку или в магазин, передаёт ABC News. При этом, как отмечает телеканал, власти предприняли строгие меры для отслеживания перемещений горожан и выявления лиц с повышенной температурой. Китай опасается второй волны COVID-19, говорится в репортаже.

Сегодняшняя новость: американская семья выходит из дома впервые за 76 дней. Причина? Они живут в Ухани.

Итак, на что же похожа жизнь после карантина? Репортаж корреспондента ABC News Боба Вудраффа.

Так сегодня вечером выглядит Ухань — китайский город, где началась глобальная пандемия. Теперь город снова открылся, с некоторым торжеством. На протяжении недель мы следили за судьбой американца Макса Сиверта, его жены Лидань и шестимесячной дочери Рейчел, находившихся на карантине в своём районе.

МАКС СИВЕРТ, житель Ухани: Было такое чувство, что я даже при желании не могу выйти.



Мы были там ещё тогда, когда нарастал страх распространения вируса.

БОБ ВУДРАФФ, корреспондент ABC News: Это международная секция уханьского аэропорта. И здесь практически никого. Кажется, что пусто.

Несколько дней спустя аэропорт был закрыт, а Ухань стала городом-призраком.

МАКС СИВЕРТ: Как видите, мы перед домом, Ухань закрыта на карантин уже месяца два.

По прошествии более чем двух месяцев семья Макса впервые в полном составе вышла на улицу. Теперь по некогда пустому городу могут ходить жители. Даже Макс пошёл в магазин.

БОБ ВУДРАФФ: Вы там чувствуете себя в безопасности?



МАКС СИВЕРТ: Да, определённо, здесь есть чувство безопасности, потому что… они ведь приняли такие строгие меры предосторожности.

Очень строгие. Жители сканируют коды своими телефонами, власти используют технологии, чтобы отслеживать перемещения людей и проверять температуру тела. Полицейские даже носят шлемы, способные, по их словам, распознавать жар в толпе.

БОБ ВУДРАФФ: Как вы думаете, как долго ваш образ жизни в Ухани будет оставаться таким же?

МАКС СИВЕРТ: Это большой вопрос! Мы с Лидань говорили об этом, задавались этим вопросом. Потому что на данный момент мы действительно с нетерпением ждём того дня, когда сможем вернуться к нормальной жизни…



БОБ ВУДРАФФ: Карантинные меры в Китае, определённо, ещё не окончены, Том. В некоторых частях страны подтверждены новые случаи заражения. Официальные лица утверждают, что это люди, прибывшие из-за границы. Теперь такие перемещения запрещены. Они просто опасаются новой, второй волны COVID-19. Том?



Как многие другие уголки мира. Спасибо за новый репортаж, Боб.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2020 года.