 

Демократы призвали республиканцев разработать новый законопроект по коронавирусу

13.04.2020, 17:35, Новости дня

Лидеры демократов в Конгрессе в понедельник призвали республиканцев выработать новый двухпартийный законопроект по коронавирусу, отметив нехватку средств для проведения тестирований в национальном масштабе, что необходимо для возобновления работы экономики.

«Перед страной стоят реальные проблемы, и республиканцам пора прекратить вести политические маневры и предлагать законопроекты, которые заведомо не получат поддержки ни в одной из палат, начав работать вместе с нами над поиском решения», – говорится в совместном заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера сенатских демократов Чака Шумера.



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