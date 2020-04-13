Жертвами штормов на юго-востоке США стали 18 человек

13.04.2020, 17:35, Новости дня

В результате мощных штормов, обрушившихся на юго-восток США в воскресенье и понедельник, погибли не менее 18 человек.

Штормы принесли проливные дожди и сильный ветер, а также 34 торнадо в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи, Джорджия и Теннесси, в результате чего были разрушены сотни домов и не менее 860 000 человек остались без электричества.

Десятки людей госпитализированы. Особенно сильно пострадал расположенный в штате Теннесси город Чаттануга и его окрестности.

В ночь с воскресенья на понедельник предупреждения о наводнениях, торнадо и сильных грозах действовали в 10 штатах.

В штате Миссисипи погибли 11 человек. «Не так люди хотели бы провести Пасху», – отметил губернатор штата Тейт Ривз.

«Власти штата и сотрудники служб экстренного реагирования работают круглосуточно и не остановятся, пока это не кончится, – заверил Ривз. – Мы мобилизуем все имеющиеся ресурсы, чтобы защитить людей и их имущество».

В понедельник штормы сдвинутся к северу и обрушатся на прибрежные атлантические штаты. Национальная метеорологическая служба предупреждает об угрозе сильных торнадо, разрушительных ветров и ливневых паводк