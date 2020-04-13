 

В ВОЗ заявили об опасности неправильного ношения медицинских масок

13.04.2020, 17:31, Разное

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович рассказала о правилах использования медицинских масок. По словам специалиста, при их нарушении она может принести больше вреда, чем пользы, передает Пятый канал.

Вуйнович отметила, что маски стоит менять не реже, чем раз в два часа. Иначе она сама превратится в источник инфекции, которую может подхватить как носящий, так и окружающие его люди. Кроме того, маска не должна быть мокрой. Эксперт добавила, что гораздо лучше от коронавируса поможет защититься соблюдение всех мер предосторожности: важно не подходить близко к людям, не подносить руки к лицу и мыть руки по возвращению с улицы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Апр 2020 в 1:50 PDT



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