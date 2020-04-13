Тело ребенка нашли лежащим у дороги в Башкирии

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13.04.2020, 17:31, Разное

В Башкирии у дороги Шарипово-Первушино обнаружили тело 14-летней девочки. Рядом лежал перевернутый автомобиль ВАЗ, сообщает ToDay News Ufa.

Правоохранители полагают, что водитель машины скрылся после аварии, которая произошла в понедельник утром. Он мог не справиться с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. Его разыскивает полиция. Обстоятельства смерти девочки устанавливаются.



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