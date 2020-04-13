Астрономы раскрыли тайну планет с двумя солнцами

13.04.2020, 17:30, Разное

Американские ученые, представляющие Национальную радиоастрономическую обсерваторию (NRAO), выяснили причину того, почему вращение планет в системах с двумя солнцами происходит со смещенными орбитами. Механизм процесса был раскрыт посредством применения телескопа ALMA на территории Чили.

Ученые подвергли изучению 19 протопланетных дисков с двойными звездами и с увеличенным орбитальным периодом, а затем провели сравнение с аналогичными объектами. Различие было обусловлено только периодом орбитального вращения, то есть на смещение протопланетного диска оказывает влияние именно этот показатель. Таким образом, сокращение периода обращения сдвоенной звезды увеличивает вероятность нахождения его однолинейно с орбитой. Смещения происходят в случаях перемещения планет по орбите дольше сорока дней на протяжении одного цикла. Этот процесс до недавнего времени оставался неизученным исследователями.

Специалисты выразили надежду, что результаты проделанной научной работы сделает поиск экзопланет с развивающимися на них, вероятными, биологическими видами более простым. Астрономами анонсировано продолжение исследования с целью выяснения причины присутствия большой корреляции между дисковым смещением и периодичностью вращения двойной звезды. В процессе изучения указанного механизма планируется использование комплексов современных телескопов VLA и ALMA.