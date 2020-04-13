 

Суд обязал пересмотреть вопрос прекращения дела о крушении Ту-154 под Сочи

13.04.2020, 17:30, Новости дня

Московский городской суд обязал Мещанский суд Москвы пересмотреть вопрос о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи, сообщил адвокат.

Об этом информирует ТАСС.

13 января сообщалось, что второй кассационный суд обязал Мосгорсуд пересмотреть решение об отказе в удовлетворении исков родных погибших в крушении Ту-154 под Сочи.

25 декабря 2016 года в сочинском аэропорту Адлер самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Участники беспорядков в Новых Санжарах обратились к Зеленскому

25.03 / Новый компактный кроссовер Nissan назвали Magnite

19.03 / Эксперты: Поправки в Конституцию развернут общество к базовым ценностям

29.03 / Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора

01.04 / Люксембург объявил о появлении в ЕС «диктаторского режима»

27.03 / Создано наноустройство, которое видит сквозь стены

04.04 / Антон Геращенко призвал сообщать в полицию о случаях нарушения украинцами условий самоизоляции

30.03 / Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 693 тыс. человек

05.02 / “Тампа-Бэй” обыграла “Вегас”, Кучеров набрал два очка

20.03 / Врач рассказал об опасности «стратегического запаса» круп на дому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска