Илона Броневицкая перед самоизоляцией купила 21 тонну гречки сотрудникам приюта для собак

13.04.2020, 17:30, Разное

Гостьей очередного выпуска телешоу «Звёзды сошлись» стала, помимо прочих артистов, певица и актриса Илона Броневицкая. Дочь Эдиты Пьехи призналась: если бы был организован конкурс на самые большие запасы круп и туалетной бумаги на период карантина, она бы наверняка в нём победила, ведь ещё до режима самоизоляции приобрела огромное количество этого товара. Только гречки общественный деятель закупила 21 тонну.

Как пояснила Илона Броневицкая, у неё имеется объект, где в круглосуточном режиме трудится команда из 15 человек, и на период режима социального дистанцирования она решила своих работников оттуда не выпускать. «Бережёного и Бог бережёт», – пояснила гостья телепередачи. Для того чтобы сотрудники ни в чём не нуждались, Илона Броневицкая закупила для них продовольствие, включая 30 кг чеснока и 21 тонну гречки. «Режим самоизоляции нами соблюдается», – подчеркнула знаменитость.



Речь идёт о приюте для бездомных собак, который Илона Броневицкая закрыла на время карантина. Оказавшиеся в изоляции сотрудники объекта обеспечены всем необходимым: помимо продовольствия, у них есть где спать, следить за гигиеной и т.д. Работники отметили, что прежде они сами приобретали продукты питания, теперь же этим занимается певица.

В приюте Илоны Броневицкой содержатся семь сотен собак. Ежемесячные расходы артистки на животных составляют 2 миллиона рублей.