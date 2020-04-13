Ответственные компании выбирают «удаленку»

13.04.2020, 17:34, Новости

Теги: Tele2, Безопасность, Работа, Технологии

Чтобы максимально обезопасить своих сотрудников на фоне пандемии коронавируса, в компании приняли решении о переходе на удаленную работу.

Так, к началу апреля практически весь офисный персонал в России начал работать из дома. Первыми стали сотрудники центрального и московского филиалов: 18 марта 33% этих специалистов уже работали удаленно, а к 1 апреля доля коллег в офисе составила менее 3,5%.

На рабочих местах в штаб-квартире компании остались только те сотрудники, чье присутствие критически важно для непрерывности бизнес-процессов оператора связи. 87 человек, среди которых и члены управленческой команды Tele2, до сих пор приезжают в офис.

Сотрудники IT-департамента менее чем за две недели настроили удаленный доступ для более чем 8000 работников Tele2. Все внутренние коммуникации вывели в независимые онлайн-каналы – мобильную почту, приложение для сотрудников, SMS-информирование. В мобильном приложении для работников «На связи» компания открыла горячую линию по выводу на удаленную работу, опубликовала простую памятку о том, как настроить все нужные системы самостоятельно, запустила чат-бот для ответов на часто задаваемые вопросы.

Настоящим вызовом для IT-специалистов стал перевод на удаленную работу операторов контактных центров. Более 2000 сотрудников в Саранске, Иркутске, Ростове-на-Дону и Челябинске ежедневно помогают клиентам Tele2 и отвечают на их вопросы. Тем, кто работает на первой линии поддержки, оборудовали домашние офисы и переводили их на удаленную работу постепенно, чтобы сохранить высокое качество обслуживания клиентов. Уже в начале апреля почти все операторы контактных центров работали из дома.

– В Tele2 привыкли работать по другим правилам: быть более быстрыми и гибкими, оперативно подстраиваться под экономические реалии, – пояснила Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2. – В условиях пандемии коронавируса мы еще раз доказали самим себе, что можем быстро трансформироваться и защищать при этом главный актив компании – людей. Нам потребовалось две недели, чтобы начать работать по-новому и при этом не потерять эффективность. Это настоящая проверка на прочность для любого бизнеса. Я уверена, что Tele2 пройдет ее с достоинством, так как оператор лидирует в телеком-отрасли по индексу вовлеченности сотрудников: он составляет 85% и на 11 п. п. опережает успешные мировые компании. Этот показатель характеризует готовность работников выполнять работу как можно лучше и делать больше, чем от них требуется.

Стоит отметить, что в данный момент 70% салонов связи и модулей продолжают работу в период карантина и открыты для клиентов. При этом компания выполняет все рекомендации специалистов по защите от коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию. Министерство связи России отнесло операторов к непрерывно действующим организациям, которые оказывают критически важные для населения услуги.