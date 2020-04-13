 

Мурашко: В РФ все больше пациентов с коронавирусом начали снимать с ИВЛ

13.04.2020, 17:23, Новости дня

Врачи в РФ снимают с искусственной вентиляции легких все больше пациентов с коронавирусом, так как их состояние улучшается, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы видим сегодня положительную динамику по выработанной тактике, по снятию пациентов с искусственной вентиляции легких. Фактически ежедневно такие цифры пополняются, и, несмотря на 148 человек погибших, мы видим, что и количество эффективных реанимационных мероприятий увеличивается», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что около 300 пациентов с коронавирусом состоят на дистанционном учете, из них более 240 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

«Фактически на сегодняшний день действует четыре реанимационных консультативных центра – это федеральные центры. На учете дистанционном у нас состоит 300 больных на сегодняшнюю дату, из них более 240 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, три пациента находятся на аппаратах экстракорпоральной мембранной оксигенации, одна пациента беременная и один ребенок на аппаратах ИВЛ», – сказал министр.

За последние сутки в РФ подтверждено 2 тыс. 558 случаев коронавирусной инфекции в 62 регионах. Наибольшее число в Москве – 1 тыс. 355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121. Умерли 18 пациентов, всего – 148.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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