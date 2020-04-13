Пожар в Чернобыле вплотную приблизился к хранилищу с радиационными отходами

13.04.2020, 17:23, Новости дня

Пожар в Чернобыльской зоне распространился до Припяти и подошел на расстояние двух километров от хранилищ с высокоактивными радиационными отходами «Подлесный», сообщил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

«Ситуация критическая. Зона горит. Местные власти сообщают, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории», – написал он в Facebook.

По его словам, сейчас огонь достиг Припяти и находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены самые активные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

«Чернобыльские пожары уже десятый день тушат, а пожар, несмотря на работу спасателей, свободно переносится ветром, но сейчас добрался до города Припять и самых смертоносных объектов зоны отчуждения», – подчеркнул Емельяненко.

«Когда идешь по пожару – это поднятие радиационного фона в несколько раз, но оно стремительно падает, когда отходишь от пожара. Когда горит что-то в Чернобыльской зоне, оно извлекает ту радиацию из сока растения, и она идет высоким столбом в атмосферу. Затем это радиоактивное облако летит туда, куда дует ветер», – приводит слова Емельяненко издание «Подъем».

Напомним, 4 апреля на территории у зоны отчуждения на площади 20 га у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар, а 7 апреля он увеличился до 35 га. Жители поселка Полесское в Чернобыльской зоне эвакуированы. Возбуждено уголовное дело. В пожарах обвинили сталкеров.