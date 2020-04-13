Операция COVID-19: раскрыт план пандемии

13.04.2020, 17:22, Разное

На самом деле есть нечто гораздо, гораздо большее, происходящее под радаром, которое заслуживает всеобщего внимания—сейчас! Это “нечто” известно как технологическая сингулярность.

Срочное понимание технологической сингулярности состоит в том, что как только эта решающая точка невозврата будет достигнута, игра закончится для всей планетарной цивилизации. Тем не менее, тираническая технократия одержима идеей совершенствования самого передового поколения автономного суперинтеллекта (АС), который считается необходимым для управления их планируемым единым мировым правительством.

Можно даже утверждать, что вся эта всемирная драма COVID-19 была тщательно подготовлена и направлена как огромное отвлечение внимания, в то время как власть имущие наносили последние штрихи своей тиранической технократии, управляемой ИИ и контролируемой АС.

Несомненно, чем успешнее формирующаяся тираническая технократия выполняет свои разнообразные функции и реализует повестку дня НВО, тем ближе весь мир подходит к чрезвычайно злополучному моменту технологической сингулярности. Ибо только Автономная сверхразумная сущность сможет компетентно контролировать проявление глобальной матрицы контроля (GCM), которая является одновременно контрольным и правоприменительным подразделением ныне скрытого Единого Мирового Правительства (OWG). Высокоразвитые автономные платформы искусственного интеллекта уже представляют собой основу нынешнего наднационального режима шпионажа и слежки.

Ключевые моменты: крайне важно правильно понимать как взаимосвязи, так и взаимопроникающие аспекты между вышеупомянутыми и последующими сущностями, механизмами и концепциями. Единое Мировое правительство будет эффективно функционировать только тогда, когда будет создана глобальная матрица контроля. GCM может работать только после того, как 5G достаточно активирован. Столь же необходимый интернет вещей проявится только после завершения развертывания 5G. Наконец, необузданная мощь и всепроникающее влияние тиранической технократии, которая полностью контролирует OWG, неуклонно возрастает с каждым повышением уровня автономного Сверхразума. Поскольку саморазвитие быстро продвигается с апокалиптическими последствиями, технологическая сингулярность достигается.