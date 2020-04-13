 

В Казахстане из-за нехватки защиты 211 медработников заразились COVID-19

13.04.2020, 17:18, Новости дня

В Казахстане коронавирусной инфекцией заразились 211 медицинских работников – это 20,5% от всех заболевших (979 человек), сообщили в Министерстве здравоохранения. По всей стране выявлены нарушения при работе медперсонала больниц. 

Заболевания медиков выявлены в 13 регионах, больше всего их в Нур-Султане, Алматы, Северо-Казахстанской и Атырауской областях. При проверке учреждений оказалось, что во многих больницах не хватает средств защиты, не соблюдаются меры безопасности и рабочий график, рассказала председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Минздрава страны Людмила Бюрабекова. 

Так, в детской инфекционной больнице города Алматы, ставшей очагом распространения коронавируса, после первого случая заболевания COVID-19 медработникам не организовали проживание вне смены, и они вынужденно оставались на отдых в ординаторских. Среди других нарушений – работа врачей и медперсонала по 10 часов в смену или даже круглосуточно, недостаток средств индивидуальной защиты.

Высокий уровень заболеваемости зафиксирован и у тех сотрудников медучреждений, кто не работал с пациентами с коронавирусной инфекцией. По состоянию на 13 апреля у 82 таких медиков диагностировали COVID-19, сообщила Бюрабекова.

На фоне нехватки средств индивидуальной защиты для медработников в Казахстан продолжает прибывать гуманитарная помощь из разных стран.

2 апреля в Алматы из Китая доставили первую партию – с тепловизорами, бахилами, перчатками, защитными очками и медицинской одеждой. 6 апреля Объединенные Арабские Эмираты передали Казахстану 13 тонн груза со средствами защиты для борьбы с коронавирусом.

Пять тонн защитных масок и костюмов, а также аппараты вентиляции легких и другую гуманитарную помощь привезли с собой специалисты из КНР 10 апреля. В этот же день Казахстан получил 500 тысяч медицинских масок, 5 тысяч защитных костюмов, 50 тысяч медицинских перчаток и бесконтактные термометры от китайского миллиардера, основателя компании Alibaba Group Джека Ма. 

 

13 апреля из Польши в Казахстан прилетел груз со 100 тысячами медицинских масок и ноутбуками для дистанционного обучения казахстанских школьников. Гуманитарную помощь передал Фонд князей Любомирских.

 



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