Первая тест-система диагностики возбудителя коронавируса у животных создана в России

13.04.2020, 17:16, Новости дня

В РФ на базе Россельхознадзора разработали первую тест-систему диагностики возбудителя коронавируса у животных, сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

«В РФ создана первая тест-система для диагностики возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19 у животных. Это разработка научного учреждения Россельхознадзора – Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)», – приводит ее слова ТАСС.

Советник главы Россельхознадзора добавила, что на данный момент разработаны и утверждены методические рекомендации, которые позволяют проводить исследование проб биоматериалов животных на базе «ВНИИЗЖ».

«В апреле ФГБУ «ВНИИЗЖ» планирует произвести наборы для диагностики COVID-19, что позволит провести порядка 10 тыс. исследований биоматериала животных на базе подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий и референтных центров по всей стране», – отметила она.

Аналогичная работа вскоре будет организована на базе другого научного учреждения Россельхознадзора – Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»), там уже завершается разработка диагностической тест-системы.

С помощью новой методики можно выявить возбудителя вируса COVID-19 у различных животных, в том числе у собак и кошек, рассказал заместитель директора по НИР и мониторингу ФГБУ «ВНИИЗЖ» Илья Чвала.

Новая диагностическая система основана на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени и разработана на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).

«У животных будут браться оральные и назальные пробы, возможно, фекальные и ректальные», – объяснил эксперт Россельхознадзора Никита Лебедев.

Отмечается, что есть коронавирусы, которым подвержены собаки, кошки и сельскохозяйственные животные.

«Мы проверяли чувствительность новой тест-системы и проводили исследования с помощью разных возбудителей, представляющих семейство коронавирусов. Но, тест-система смогла четко определить тот образец, где содержался РНК возбудителя COVID-19», – сказал Лебедев

Эксперты отметили существование риска заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми.

По словам Мелано, согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), пока нет каких-либо доказательств возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки).

Однако заражение животных новым типом коронавруса может иметь последствия для здоровья и благополучия животных, а также для сохранения дикой природы. «В связи с этим Россельхознадзор, с целью недопущения укоренения COVID-19 в популяциях домашних восприимчивых животных, планирует силами своих подведомственных учреждений оценить степень распространения заболевания среди домашних животных-компаньонов на территории России», – уточнила Мелано.

Лебедев добавил, что нет необходимости в тестировании всех животных на коронавирус. Согласно рекомендациям МЭБ в первую очередь нужно брать пробы у животных, у которых наблюдаются клинические признаки заболевания или питомец находился в контакте с инфицированным человеком.

Отмечается, что наборы для диагностики животных поступят в крупные города, где растет количество инфицированных людей, а также в те субъекты, где есть международные аэропорты. С помощью новой методики будут тестировать также кошек и собак, которые возвращаются с владельцами из-за рубежа.

Ранее британские ветеринары порекомендовали не выпускать кошек на улицу из домов, где живут люди с положительным результатом теста на коронавирус или самоизолировавшиеся.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.