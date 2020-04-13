 

На Украине вероятной причиной пожара в Чернобыльской зоне назвали действия сталкеров

13.04.2020, 17:09, Разное

На Украине с 4 апреля спасателям не удаётся локализовать пожар, разразившийся в Чернобыльской зоне. Ярослав Емельяненко, член общественного совета по вопросам зоны отчуждения, вероятными виновниками возникшего возгорания называет сталкеров, незаконно проникающих на закрытую территорию.
По словам эксперта, пожар начался в местах так называемых «троп жизни» в Чернобыльской зоне, по которым сталкеры нелегально проникают на закрытую территорию. Емельяненко говорит, что изначально возгорания возникли в местах, где не должны были находится люди, а в социальных сетях даже появлялись ролики, в которых сталкеры показывают моменты поджигания. В этой ситуации представитель совета по вопросам зоны отчуждения при государственном комитете Украины видит вину как самих «нелегальных посетителей», так и допустивших их действия людей.

Эксперт говорит, что на текущий момент ситуация в Чернобыльской зоне спасательными службами контролируется. Специалисты при помощи дозиметров постоянно замеряют уровень радиации, фиксируя в зоне пожара её повышение, но при этом показатели снижаются, если отходить в сторону от мест распространения огня.



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