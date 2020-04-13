 

«Лесная нимфа»: Кети Топурия показала откровенный снимок с обнажённым бюстом

13.04.2020, 17:09, Разное

Грузинская и российская эстрадная исполнительница, вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия на странице в Instagram опубликовала откровенный снимок. В кадре 33-летняя артистка запечатлена на фоне деревьев с обнажённым бюстом, прикрытым руками, за что подписчики назвали её «лесной нимфой».
В период соблюдения рекомендованного режима самоизоляции Кети Топурия активно общается с фанатами в соцсети и уже не впервые делится довольно откровенными «интригующими» фото. Несколько дней назад певица опубликовала кадр, на котором запечатлена топлес на фоне реки, вызвав восторженные комментарии большинства подписчиков. В одном из последних постов Топурия поделилась фото, сделанным в лесу. Звезда запечатлена с распущенными длинными волосами и обнажённой верхней частью тела, но при этом «не переступила грань приличия», так как бюст «целомудренно» прикрыт перекрещенными руками.

В комментариях мнения фолловеров о довольно откровенном кадре разделились. Одни поддерживают Кети Топурию, считая, что «прекрасной лесной нимфе» не стоит скрывать столь роскошные формы. Другие напоминают певице о возрасте, в котором нужно быть «скромнее». Стоит отметить, что последних всё же в разы меньше, чем положительно оценивающих откровенность и естественную красоту Топурии.



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