«Молодежка ОНФ» помогла подготовить корпус больницы в Москве

13.04.2020, 17:08, Новости дня

В рамках акции #МыВместе «Молодежка ОНФ» в минувшие выходные помогала в переоборудовании корпуса городской больницы им. Виноградова в Москве. Подобный опыт решили распространить на все регионы страны, сообщил замглавы исполкома ОНФ, член центрального штаба Игорь Кастюкевич.

В настоящее время по всей стране идет перепрофилирование корпусов больниц под прием больных с коронавирусной инфекцией. Все работы выполняют коллективы медучреждений самостоятельно и в очень сжатые сроки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Знаю, что во многих больницах, не только в Москве, но и регионах, сейчас занимаются перепрофилированием клиник под коронавирусных больных. Знаю, что там тоже нужны волонтеры, которые могут установить в палатах кровати, разложить чистое бельё, повесить зеркала в санузлах, держатели для полотенец или выполнить какую-нибудь другую не сложную работу. Специально для этих целей мы собираем команду быстрого реагирования. Чтобы врачи могли опираться на нас во всех регионах страны. Если тебе от 18 до 35 лет и ты не хочешь оставаться в стороне, – пиши в региональные группы «Молодежки ОНФ» в социальной сети ВКонтакте. Будь вместе с нами там, где нужна помощь, – сказал Кастюкевич.

Планируется, что волонтерские группы «Молодежки ОНФ» будут созданы в регионах специально для оперативной помощи медикам в работах по переоборудованию корпусов больниц для коронавирусных пациентов или развертывании новых стационаров и больниц. Стать частью команды волонтеров может любой желающий. Достаточно написать в региональную группу «Молодежка ОНФ» в социальной сети ВКонтакте. На все выезды волонтеры в обязательно порядке обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Волонтеры штабов #МыВместе продолжают оказывать всестороннюю помощь в период самоизоляции: доставляют продукты и лекарства тем, кому это необходимо, могут оплатить услуги ЖКХ или выгулять домашнего питомца.