Звезды «Русского радио» споют в поддержку находящихся на карантине

13.04.2020, 17:08, Новости дня

«Русское Радио» провело масштабную акцию для всех, кто находится на самоизоляции и карантине. Результатом акции станет музыкальный марафон «Все будет хорошо», его телевизионная версия будет показана в эфире RU.TV 14, 15 и 16 апреля.

Артисты исполнили свои главные хиты, рассказали, чем занимаются дома, и призвали зрителей следовать рекомендациям врачей, соблюдать карантин, а главное, верить, что все будет хорошо, и при посильной помощи каждого борьба с коронавирусной инфекцией увенчается успехом, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

28 марта на сцене «Крокус Сити Холла» самые яркие звезды российской эстрады выступили перед пустым залом, чтобы поддержать миллионы онлайн-зрителей.

Большой марафон «Русского Радио» «Все будет хорошо» в прямой онлайн-трансляции, прошедшей на ведущих интернет-площадках страны, посмотрело более 5 млн зрителей со всего мира.

В большом марафоне на сцене «Крокус Сити Холла» приняли участие самые яркие звёзды «Русского Радио»: Григорий Лепс, Тимур Родригез, Анна Плетнёва и группа «Винтаж», Родион Газманов, Лана Свит, Emin, Zivert, Queens, «Земляне», Юлианна Караулова, «Градусы», Маша Вебер, Согдиана, Анна Семенович и Митя Фомин, Ханна, Звонкий, Полина Гагарина, Аритмия feat. Леонид Руденко, ВладиМир, «Мохито», Tsoy, группировка «СПб!», Гоша Куценко и Юлия Пак, ЮрКисс и Люся Чеботина, ST, Reflex, Валерия, Наzима, Dенис Клявер, «Те100стерон», Filatov & Karas, Burito, Жасмин. Ведущий марафона – Максим Привалов.

Исполнители произносили добрые слова в адрес онлайн-зрителей и врачей, борющихся с коронавирусом, а также благодарили онлайн-аудиторию за виртуальные аплодисменты, отмечая, что мощнейшая энергетика ощущается даже на расстоянии.

14, 15 и 16 апреля в 21.00 в эфире телеканала RU.TV смотрите три части жизнеутверждающего марафона. 24 апреля в 13.00 телеканал RU.TV покажет полную версию шоу.

19 апреля в 13.30 смотрите телеверсию марафона «Все будет хорошо!» на телеканале МУЗ-ТВ.