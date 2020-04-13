 

Смартфон Oppo Ace 2 показал высокую производительность

13.04.2020, 17:06, Новости дня

В базе данных GeekBench опубликовали некоторые подробности о новом флагманском смартфоне от Орро.

В свою очередь, новинка под названием Орро Ace 2 сможет похвастаться усовершенствованным быстродействием, базирующимся на мощном процессоре Snapdragon 865 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Также известно, что новинка получила актуальную версию системы Android 10. В одноядерном режиме тестирования смартфон получил 4304 балла.

Кроме того, в многопоточном режиме испытаний устройство набрало 13051 баллов, что демонстрирует высокое быстродействие. Аппарат получил качественный дисплей с частотой обновления кадров 90 Гц. Остальные характеристики и достоинства модели пока неизвестны.



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