Смартфон Oppo Ace 2 показал высокую производительность
13.04.2020, 17:06, Новости дня
В базе данных GeekBench опубликовали некоторые подробности о новом флагманском смартфоне от Орро.
В свою очередь, новинка под названием Орро Ace 2 сможет похвастаться усовершенствованным быстродействием, базирующимся на мощном процессоре Snapdragon 865 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Также известно, что новинка получила актуальную версию системы Android 10. В одноядерном режиме тестирования смартфон получил 4304 балла.
Кроме того, в многопоточном режиме испытаний устройство набрало 13051 баллов, что демонстрирует высокое быстродействие. Аппарат получил качественный дисплей с частотой обновления кадров 90 Гц. Остальные характеристики и достоинства модели пока неизвестны.
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