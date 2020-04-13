Игровой ПК Lenovo Savior Blade 7000 UIY оценен в 995 долларов

13.04.2020, 17:06, Новости дня

Известный бренд Lenovo с 18 апреля начнет продажи нового ПК Savior Blade 7000, который идеально подходит для продвинутых игроков.

Настольный компьютер получил качественный алюминиевый корпус, имеющий агрессивный стиль. Кроме того, главным достоинством модели значится платформа Intel Coffee Lake с мощным восьмиядерным процессором Core i7-9700F. Размер оперативной памяти компьютера составляет 16 гигабайт, а твердотельный диск получил объем 512 гигабайт. Максимальную производительность в играх удалось достичь при помощи видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super.

Аппарат получил современные интерфейсы, которые позволяют подключать компьютер к различным устройствам. Новинка Lenovo Savior Blade 7000 оценивается производителем в 1000 долларов.