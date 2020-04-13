Смартфон Oppo A92s позирует на новом тизере

13.04.2020, 17:06, Новости дня

Китайская компания OPPO опубликовала тизер, посвященный предстоящему девайсу под названием Oppo A92s.

Пользователи уже сейчас могут ознакомиться с характеристиками, дизайном, а также стоимостью смартфона. В частности, высокую производительность гаджета обеспечит мощный чип MediaTek Dimensity 800 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Передняя камера получила двойной объектив на 16+2 мегапикселя. Встроенная память имеет 128 гигабайт. Основная камера получила квадратный модуль с главным датчиком 48 мегапикселей.

Также сообщается о применении батареи на 4000 мАч, а также быстрой зарядки на 18 Вт. Более точные характеристики устройства будут объявлены позже. Стартовая цена смартфона составила 355 долларов.