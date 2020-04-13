Недорогой смартфон Lenovo A7 оснащён аккумулятором на 4000 мА·ч

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13.04.2020, 17:06, Новости дня

Lenovo в скором времени выпустит новый недорогой смартфон под названием Lenovo А7.

В свою очередь, новинка отличается от предшественников примененной платформой Unisoc. Смартфон функционирует на новом процессоре SC9863 с частотой 1,6 Ггц. Также аппарат имеет встроенный адаптер PowerVR IMG8322. Размер дисплея нового смартфона составляет 6,07 дюйма. Устройство имеет увеличенную автономность благодаря аккумулятору 4000 мАч.

На задней стенке смартфона используется сканер отпечатков пальцев. Кроме того, основная камера получила сдвоенный объектив на 13+2 мегапикселя, а фронтальный модуль на 5 мегапикселей. Цена нового смартфона Lenovo А7 составит около 130 долларов, однако пока никаких точных сведений пока не указано.



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