Проверено на себе: тестируем новую смарт-маску UFO 2 от FOREO

13.04.2020, 17:01, Разное

Компания FOREO зарекомендовала себя на рынке, выпуская гаджеты, которые помогают нам оставаться красивыми. Щеточки LUNA, массажеры IRIS и смарт-маски UFO используют миллионы людей во всем мире. В апреле в магазинах появилась новая смарт-маска FOREO UFO 2, которую специально для читателей HELLO.RU в течение недели тестировала директор спецпроектов HELLO! Марина Савельева.

“Так случилось, что UFO 2 оказался первым гаджетом из семейства FOREO, который я попробовала. Но у подруг были щеточки LUNA, которыми все были дико довольны, поэтому ожидания от использования сразу были высокие. Мне привезли сам девайс и комплект масок, которые используются с ним. Скажу честно, не сразу сообразила, как и за счет чего он работает, но как только загрузила приложение FOREO for you в телефон, все пошло как по маслу. Во время работы прибора женский голос комментирует буквально каждое ваше действие и даже самостоятельно подбирает режим. Нужно только отсканировать штрих-код маски, которую вы выбрали. Ошибиться трудно, потому что UFO 2 имеет одну единственную кнопку и разбирается всего на две составляющие – с него можно снять кольцо, с помощью которого фиксируется тканевый диск (сама маска), пропитанный сывороткой.

Для чистоты эксперимента я отказалась на неделю от других уходовых средств, оставив только тоник и увлажняющий крем. Итак, мне 34 года, у меня сухая кожа, ослабленная после зимы. Серьезных проблем с ней никогда не было и отеков по утрам тоже, но у меня уже есть мимические морщины вокруг глаз. Таким образом моей основной целью стало питание, увлажнение и избавление от морщинок. Производитель обещает, что смарт-маска UFO 2 помогает в решении нескольких проблем. С ее помощью можно устраивать себе сеансы крио- и теплотерапии, еще среди опций – LED-свет полного светового спектра и пульсации T-Sonic.

Моя программа ухода была рассчитана на 5 дней и состояла из такого же количества масок, но на самом деле их гораздо больше. Все маски – корейские сыворотки, имеющие в составе натуральные и действительно работающие ингредиенты высокого качества. Кстати, маски продаются упаковками, в каждой коробочке по 6 штук.

День 1.

Начать я решила с маски Matte Maniac – она содержит в себе древесный уголь и хорошо очищает, абсорбирует. Идеальна для кожи, склонной к жирности, но и в моем случае сработала на отлично, я не заметила пересушивания. Кожа после нее матовая, есть ощущение, что она стала чуть плотнее. В процессе происходит термотерапия: гаджет за секунды нагревается до 45 градусов и доставляет в кожу тепло, которое выводит излишки себума и одновременно помогает усилить действие маски. В финале процедуры прибор охлаждает кожу – во время криотерапии она “запечатывается”, сокращаются поры и уменьшаются отеки. При этом процедура приятная и выполняется самостоятельно очень просто.

День 2.

Посчитав, что после очищения лицо неплохо бы увлажнить, для второго дня я выбрала H2Overdose с гиалуроновой кислотой. Кожа снова чуть разогревается, потом включается в работу красный LED-свет. О LED-терапии мы знаем, потому что она часто используется в профессиональных салонах при проведении пилингов и других уходовых процедур. Научно доказано, что свет с разной длиной волны оказывает благотворное влияние на клетки, благодаря чему происходит скорейшее заживление повреждений и активнее начинает вырабатываться коллаген. С помощью LED-терапии можно уменьшить глубину морщин и проявление пигментации. Разные цвета имеют разную длину волны, а значит и эффект. Например, синий свет имеет бактерицидные свойства, красный улучшает кровообращение и оказывает антиэйдж, а зеленый улучшает цвет лица. А еще они могут пересекаться и дополнять действие друг друга. В общем, как ни крути – полезно. То что нужно после 30. Завершается процедура сеансом массажа – пульсации T-Sonic помогают расслабить мышцы, 10 000 пульсаций в минуту делают кожу более гладкой.

Кстати, при желании вы можете сразу же повторить процедуру – например, распределив остатки сыворотки на шею и зону декольте. Средства в каждом пакетике более чем достаточно.

День 3.

Зона вокруг глаз требует особого ухода и в FOREO это знают. Именно для нее была создана маска Shimmer Freak. В ее состав входит ниацинамид — водорастворимый витамин B3, активный компонент косметических средств нового поколения, отвечающий за клеточное обновление кожи. Благодаря ниацинамиду повышается эластичность и становятся менее заметны морщинки. Кофеин и розовая вода в составе Shimmer Freak отлично увлажняют, а охлаждающий режим UFO 2 помогает снять отеки.

День 4.

Продолжением курса стал пакетик Youth Junkie – средство внутри него нацелено на борьбу со старением и содержит коллаген, витамин Е и комплекс полезных масел, которые вместе запускают процесс интенсивного обновления. К слову, на четвертый день я отметила, что лицо посвежело.

День 5.

В пятый день бьюти-эксперимента я попробовала Glow Addict с экстрактом жемчуга и витамином Е, повышающим упругость кожи. Это средство, кстати, можно использовать перед мероприятием – оно как будто наполняет кожу сиянием, подсвечивает изнутри. При этом нет ощущения, что используешь хайлайтер. Кожа очищена и подпитана, она выглядит здоровой.



По моим ощущениям все маски настолько насыщенные, что использовать под макияж я бы их не стала. В них хочется “побыть” подольше, не нагружая лицо пудрой и тональным кремом. Поэтому мой личный выбор – делать процедуры, когда собираюсь остаться дома и провести несколько часов без макияжа или на ночь. Но утром можно использовать прибор в сочетании с сывороткой – например, я использую жидкий витамин С. По сути UFO 2 может усилить действие любого продукта, но, конечно, использовать его с масками, созданными специально для гаджета, удобнее. К тому же, производитель гарантирует их высокое качество – а FOREO явно можно доверять.

За неделю использования UFO 2 кожа объективно стала выглядеть лучше. Регулярные бьюти-процедуры избавили меня от сухости и лоб стал абсолютно гладким. Думаю, что через месяц результат станет еще более заметен. А еще утро с FOREO UFO 2 – это очень приятно! Производитель гордится тем, что процедура занимает всего 1,5 минуты (это стандартный режим сеанса), но, если честно, мне каждый раз хотелось ее растянуть”.

Приобрести гаджеты FOREO можно в магазинах “Рив Гош”, “Золотое Яблоко”, а также на сайтах shop.rivegauche.ru, goldapple.ru и foreo.com