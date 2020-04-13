 

Пустая площадь в Милане вместо сцены и миллионы зрителей у экранов: Андреа Бочелли дал концерт, который войдет в историю

13.04.2020, 17:00, Разное

Прошедшая католическая и грядущая православная Пасха будут самыми необычными для всех верующих христиан, так как большинство из них не смогли/не смогут встретить этот праздник на богослужении в храме. Чтобы поддержать их дух и всех тех, кто сейчас находится в больницах и самоизоляции, Андреа Бочелли провел пасхальный онлайн-концерт под названием “Музыка надежды”. Только для оперного певца открыли двери Собора Рождества Девы Марии в Милане, где он исполнил под аккомпанемент органиста Эмануэле Вианелли несколько произведений духовной музыки, в том числе Ave Maria Шуберта и Sancta Maria Масканьи.

Андреа Бочелли на входе в Миланский собор 

В финале 20-минутного концерта Андреа вышел на пустую площадь Милана перед собором и исполнил один из самых известных церковных гимнов Amazing Grace. В ходе этого выступления трансляция “переносилась” из Италии в другие страны: зрители смогли увидеть опустевшие панорамы столиц – Парижа, Лондона и Нью-Йорка, которые также никого не смогли оставить равнодушным. В комментариях к трансляции на YouTube зрители признавались, что этот концерт тронул их сердце и довел до слез. Всего в момент выступления Бочелли у экранов находилось 3,4 миллиона зрителей, сейчас отметка на YouTube уже гораздо выше и составляет почти 26 миллионов просмотров.

Пустой ПарижПустой ПарижПустой ЛондонПустой ЛондонПустой Нью-Йорк

Концерт был бесплатным, но каждый желающий может сделать пожертвование в фонд артиста – The Andrea Bocelli Foundation (ABF), который в данный момент помогает больницам закупать все необходимое медицинское оборудование и средства защиты для медицинского персонала. 



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