Эксперты запустили на старой модели Xiaomi Mi 6 спецверсию Windows 10

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13.04.2020, 16:53, Разное

Эксперты из Китая успешно запустили на старой флагманской модели Xiaomi Mi 6, вышедшей в 2017 году, спецверсию Windows 10. Речь идёт об операционной системе, предназначенной для устройств на процессорах ARM.
Объёмы ОЗУ и ПЗУ Xiaomi Mi 6 составляют 4 или 6 Гб и 128 Гб соответственно. Гаджет функционирует на Snapdragon 835. Эксперты, о которых информирует китайский ресурс Gizmochina, сумели запустить на этой относительно старой модели смартфона 64-разрядную ОС Windows 10 для ARM-архитектуры.

Успешно перепрошив девайс, исследователи увидели дисплей с выбором функций. Таким образом, работой Mi 6 стала управлять операционная система Windows 10, а точнее – её спецверсия, которая всё же не является урезанной в сравнении с обычной, позволяя запускать файлы .EXE и нормально взаимодействовать с системой.



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