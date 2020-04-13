 

В Госдуме оценили поправки к Конституции в социальной сфере

13.04.2020, 16:53, Новости дня

Поправки в Конституцию России, касающиеся социальной сферы, будут гарантировать выполнение государством своих обязательств перед гражданами вне зависимости от экономической ситуации, сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Депутат подчеркнул, что социальные поправки в Конституцию будут гарантировать, что государство выполнит свои обязательства перед гражданами вне зависимости от экономической ситуации.

«Социальные гарантии, которые предложено закрепить в Конституции, – это сигнал для всех, что в любом случае и индексация пенсий не реже раза в год, и МРОТ не ниже прожиточного минимума будут обеспечены государством, какие бы сложности ни возникли в экономике. И сегодня мы видим, что каждое выступление президента содержит ряд конкретных предложений, которые финансово затратны, и на федеральный бюджет ложится большая нагрузка… Мы видим прежде всего меры социальной поддержки, поддержки бизнеса. Это очевидные шаги, которые делает федеральная власть, чтобы поддержать своих граждан и те организации, которые работают в стране», – передает РИА «Новости» слова Нилова.

Глава комитета отметил, что в период обсуждения поправок в основной закон страны именно социальная составляющая вызывала наибольший интерес со стороны граждан. Об этом, по его словам, свидетельствовали обращения и предложения граждан, а также результаты социологических опросов.

Нилов отметил, что несмотря на то, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию еще не состоялось, «уже можно сделать вывод о том, что в части социальных гарантий государство примет все меры, чтобы они были выполнены и средства на этой найдены».

Напомним, в конце марта в ходе обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин предложил перенести голосование по поправкам к Конституции из-за ситуации с коронавирусом.

Как отмечают эксперты, поправки в Конституцию важны для патриотического воспитания молодежи.



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