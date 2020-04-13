«Медленно приводят в порядок»: Депутат Герасимов рассказал о состоянии Бабкиной

13.04.2020, 16:53, Разное

Российский депутат и глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов прокомментировал состояние певицы Надежды Бабкиной. Он заявил, что здоровье эстрадной исполнительницы демонстрирует положительную динамику.

По словам политика, медики «медленно приводят в порядок» Надежду Бабкину, отмечая улучшение состояние здоровья певицы. Аналогичные мысли высказал пресс-аташе певицы Александр Велор, добавив, что на сегодняшний день наблюдается положительная динамика.

Госпитализация Надежды Бабкиной произошла 1 апреля. Поскольку она контактировала с Лещенко, которого положили в Коммунарку с подозрением на коронавирус, то многие думали, что и певица заразилась. Но тесты не подтвердили диагноз, у самой эстрадной исполнительницы выявили двухстороннее воспаление легких, потребовавшее подключение артистки к аппарату ИВЛ, предварительно ее ввели в коматозное состояние, отмечает информационное агентство «Народные новости».