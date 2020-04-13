Глава ЦИК Украины заявил, что карантин не может быть юридическим препятствием для проведения выборов

13.04.2020, 16:50, Новости дня

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко в интервью LB.ua заявил, что карантинные мероприятия из-за коронавируса не могут быть юридическим препятствием для проведения выборов.

По его словам, даже чрезвычайная ситуация в стране не дает ЦИК оснований не проводить выборы. Юридически “чистым” перенос местных выборов в Украине будет только в том случае, если из-за пандемии коронавируса в стране объявят чрезвычайное положение.

“Если возникнет ситуация в стране, когда невозможно будет провести выборы, то это является основанием для введения чрезвычайного положения”, – подчеркнул Диденко.

Также он отметил, что подготовка к местным выборам осложняется не только карантином, но и возможным сокращением бюджета ЦИК на их организацию.

Местные выборы в Украине (в городские, сельские и поселковые советы) запланированы на октябрь 2020 года.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Эти ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля.

Штраф за нарушение правил карантина для граждан составляет от 17 до 34 тыс. грн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего по состоянию на утро 13 апреля COVID-19 подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели.