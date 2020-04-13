Директор Chornobyl Tour: Огонь добрался до Припяти и находится в 2 км от хранилища радиоактивных отходов

13.04.2020, 16:50, Новости дня

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения угрожает Припяти и хранилищу радиоактивных отходов, написал 13 апреля в Facebook директор компании Chornobyl Tour, член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

“Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. У меня два варианта: или в Кабмин не доводят реальную ситуацию, или он избрал политику замалчивания советской власти, как в 1986 году. Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в 2 км от хранилищ радиоактивных отходов “Подлесный”, – заявил Емельяненко.

Распространение огня зависит только от ветра, отметил член общественного совета.

“Но зайдите на страницы Кабмина, ГСЧС и профильных госучреждений – у них все под контролем и все нормально. Горит там, горит сям, но это окей”, – возмутился он.

Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові… Posted by Yaroslav Yemelianenko on Esmaspäev, 13. aprill 2020

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.

Полиция начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении.

В ГСЧС 13 апреля сообщили, что до сих пор “наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки в отдельных очагах”, места возгорания сконцентрированы в основном возле отселенного села Новый Мир. Радиационный фон в Киеве и области – в пределах нормы, утверждают спасатели.