Экс-глава Харьковской ОГА Светличная принесла присягу нардепа

13.04.2020, 16:50, Новости дня

На внеочередном заседании парламента 13 апреля Юлия Светличная, которая победила на довыборах в Харьковской области, принесла присягу народного депутата Украины, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников”, – провозгласила Светличная присягу с трибуны парламента.

Промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №179 в Харьковской области прошли в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от “Слуги народа” Алексея Кучера: он 6 ноября 2019 года возглавил Харьковскую облгосадминистрацию.

Светличная набрала 77,54% голосов, у ближайшего конкурента, Виктории Пташник от “Европейской солидарности”, было 7,91%.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала ее депутатом Верховной Рады 7 апреля.

29 августа 2016 года Светличная была назначена временно исполняющей обязанности главы Харьковской облгосадминистрации вместо Игоря Райнина, который стал главой Администрации Президента. 15 октября 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко назначил Светличную председателем Харьковской ОГА. Эту должность она занимала до выборов президента 2019 года, затем, до ноября 2019-го, вновь была и.о. губернатора.